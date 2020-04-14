Коронавирус: Пока такими темпами вы получите анализы, наступит зима, — депутат

Сегодня, 14 апреля, проходит совместное заседание комитетов Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В ходе заседания депутат Каныбек Иманалиев («Ата Мекен») поинтересовался у министра здравоохранения, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в республике.

По словам министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, на сегодня в республике имеется 365 аппаратов ИВЛ, из них 135 нерабочем состоянии.

«Почему происходит катастрофа в мире? В Италии, Испании, Америке... Если произойдет вспышка, то вы не сможете принять одновременно 500 человек. Необходимо получить аппараты ИВЛ. По мировой статистике, 81-82 процента зараженных коронавирусом лечатся дома, а 14 процентов — в больнице. Всё остальное зависит от врачей. В Белоруссии, где не вводили карантин, смертность всего один процент. Какова статистика у нас?» — поинтересовался депутат.

Как отметил министр здравоохранения, в стране смертность от коронавируса составляет не больше 2 % от заболевших. 11 человек в тяжелом состоянии, из них 6 человек в реанимации.

«Сколько людей могут пройти тест за один день? Сколько врачей могут поставить диагноз? Сколько врачей обладает необходимой квалификацией для диагностики коронавируса в Кыргызстане?» — спросил депутат.

По словам С. Абдикаримова, на сегодняшний день функционирует 9 лабораторий, в которых работают 22 врача, вирусолога, лаборанта.

«22 медика — это очень мало. Я приведу вам пример. В Кеминском районе 15 марта анализ сдали 79 человек. Прошёл месяц, но не выведено ни одного результата, за исключением троих. Такими темпами вы завершите диагностику 7 тысяч контактных лиц в 2022 году. А до этого времени коронавирусом заразится весь Кыргызстан. В селе карантин не соблюдают, каждый подходит поздороваться. 79 человек контактировали с 700 людьми. Пока произведете забор анализов, наступит зима», — отметил депутат.

По словам министра, из-за недостатка тест-систем пробы были заморожены и на сегодняшний день результаты по всем анализам выведены. Министр сказал, что уточнит и представит дополнительную информацию.

Депутат отметил необходимость дачи разрешения частным лабораториям на проведение анализов.

Источник: Баракелде