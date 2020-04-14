Уже второй сотрудник Минздрава заразился COVID-19, теперь охранник

У охранника Министерства здравоохранения выявлен положительный анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом агентству сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, он был контактным с ранее выявленным случаем заражения у одной из сотрудниц оперативного штаба, в связи чем было проведено обследование всего персонала.
«Возраст охранника - врачебная тайна. Он сейчас находится в обсервации, получает лечение. Он работал в главном здании Министерства. У остальных сотрудников анализы отрицательные», - сообщил Усенбаев.
В Кыргызстане сегодня, 14 апреля, выявлено еще 11 новых случаев заражения гражданами COVID-19, Всего 430. Из них 79 случаев заражения медперсоналом. 71 гражданин вылечился и выписан из больниц. Пятеро скончались.
Источник: Кабар
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