Уже второй сотрудник Минздрава заразился COVID-19, теперь охранник

У охранника Министерства здравоохранения выявлен положительный анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом агентству сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, он был контактным с ранее выявленным случаем заражения у одной из сотрудниц оперативного штаба, в связи чем было проведено обследование всего персонала.

«Возраст охранника - врачебная тайна. Он сейчас находится в обсервации, получает лечение. Он работал в главном здании Министерства. У остальных сотрудников анализы отрицательные», - сообщил Усенбаев.

В Кыргызстане сегодня, 14 апреля, выявлено еще 11 новых случаев заражения гражданами COVID-19, Всего 430. Из них 79 случаев заражения медперсоналом. 71 гражданин вылечился и выписан из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар