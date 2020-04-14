Молдомуса Конгантиев: «Это я писал заявление как потерпевший на Эмильбека Кимсанова»

Бывший министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев дал интервью одному из местных средств массовой информации, рассказал, кем был избит его сын.

С его слов, в 2018 году его сын Автандил Конгантиев был избит коллегой Эмильбеком Кимсановым и его телохранителем Тологоном Рахманберди уулу. Вследствие этого у Автандила Конгантиева были сломаны кости лицевого черепа и четыре ребра, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

После этого происшествия бывший министр обратился с заявлением в Чуйский ОУВД, на основании чего началось следствие. Он остановился на нижеследующем.

«После происшествия Эмильбек Кимсанов пошел и лег в Ошскую городскую больницу, а его товарищ выехал из страны. Когда специальная оперативная группа поехала из Бишкека в Ош для задержания Кимсанова, врачи больницы не впустили оперативную группу.

В настоящий момент уголовное дело передано из Чуйского ОУВД в МВД, возобновлено, начались следственные мероприятия.

Странно, что пытаясь уйти от уголовного наказания, Кимсанов при поддержке «кое-кого» ищет различные отговорки, изображая себя бедолагой. Хотелось бы сказать, что нецелесообразно верить словам на видео стоящего во главе организованной преступной группы Эмильбека Кимсанова, а также очернениям имен невиновных людей, так как его слова не соответствуют действительности. Это я написал заявление как потерпевший на Эмильбека Кимсанова», — сказал он в интервью.

По видео Эмильбека Кимсанова адвокат Матраимовых Канатбек Азиз 11 апреля дал ответ. Он назвал это видео шантажом, будет расследовано в правовом поле.

Источник: SUPER.KG