Калдарбек Абдраманов: «Нам нужно проявить терпение. Состоятельные люди могли бы оказать помощь»

«Пока рано выходить из карантина, инфекция только начала распространяться, не достигла пика.
Медики должны проводить тесты, выявлять больных, изолировать и лечить. Народ, правительство должны сделать все, чтобы не заразились другие. Правительство, местные власти, состоятельные люди должны оказать помощь нуждающимся, нам нужно проявить терпение. Я слышал, что в некоторых селах раз в неделю режут жеребца или корову, поровну распределяют мясо среди жителей, спокойно отсиживаются дома, подчиняясь нормам карантина. В обычное время в селе закатывали несколько пирушек в неделю, было расточительство. Но сейчас лишних расходов нет, всем хватает в течение недели мяса того жеребца или коровы, никто не голодает, родные! Наша общая цель – победить болезнь. В противном случае болезнь нас сразит! Я призываю полностью поддерживать инициативы правительства. Сила в единстве! Вместе победим болезнь!» — говорится в обращении.
Источник: Aryba.kg
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