(Видео) Врач-нарколог Амина Сатыбалдиева А. Мадумарову: «Если вы мужчина, докажите, что эта болезнь не опасна»

Уважаемый господин Адахан! После публикации вашего обращения, мне, как врачу, звонят отовсюду.

Спрашивают: «Правду ли говорит Мадумаров? Почему мы сидим дома? Этот карантин – политика. Власти преследуют свои интересы, чтобы получить побольше денег из-за границы». Из-за вашей личной ненависти к властям вы устроили суматоху среди простого населения, аккуратно натравляете народ против правительства. Если вы действительно переживаете за кыргызский народ, за Кыргызстан, то в такое тяжелое время могли бы поделиться своей мудростью, советами с властью, оказать содействие. Народ видит и знает, что эту болезнь изобрела не наша власть. Народ не сидит во мраке, как вы говорите, 70% из них получают информацию со всего мира через интернет. Если вы мужчина, докажите, что болезнь не так страшна, побудьте неделю с людьми, которых, по вашим словам, правительство лечит, даже не установив болезнь. Если бы вы так сделали, большая часть народа вам бы поверила… Если вы выпустите народ на улицы, заявив, что они находятся на искусственной изоляции, истребите небольшой кыргызский народ, кыргызстанцев, то кем вы собираетесь потом править…

Напомним, Мадумаров ранее сказал следующее о коронавирусе:

Источник: Чагылган.kg