Компания «Газпром Кыргызстан» вернет прежние тарифы на газ

ОсОО «Газпром Кыргызстан» вернет прежние тарифы на газ для населения и коммерческих структур.

Такая договоренность достигнута после переговоров премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева с генеральным директором компании «Газпром Кыргызстан» Болотом Абилдаевым, сообщает пресс-служба кабмина.

Компанией было анонсировано повышение стоимости одного кубометра газа для населения с 15,3 сома до 17,6 сомов. Для бизнеса (промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций) тариф увеличивался с 18,7 сомов до 21,3 сомов за кубометр.

Отмечалось, что изменение цен было связано с ростом официального курса доллара США.

По словам Болота Абилдаева, с учетом ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компания пересмотрит свое решение и вернет прежние тарифы на газ для населения и коммерческих структур.

Глава правительства поблагодарил компанию «Газпром Кыргызстан» за проявленную социальную ответственность.

Источник: Элгезит