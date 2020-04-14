Компания «Газпром Кыргызстан» вернет прежние тарифы на газ

ОсОО «Газпром Кыргызстан» вернет прежние тарифы на газ для населения и коммерческих структур.
Такая договоренность достигнута после переговоров премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева с генеральным директором компании «Газпром Кыргызстан» Болотом Абилдаевым, сообщает пресс-служба кабмина.
Компанией было анонсировано повышение стоимости одного кубометра газа для населения с 15,3 сома до 17,6 сомов. Для бизнеса (промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций) тариф увеличивался с 18,7 сомов до 21,3 сомов за кубометр.
Отмечалось, что изменение цен было связано с ростом официального курса доллара США.
По словам Болота Абилдаева, с учетом ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компания пересмотрит свое решение и вернет прежние тарифы на газ для населения и коммерческих структур.
Глава правительства поблагодарил компанию «Газпром Кыргызстан» за проявленную социальную ответственность.
Источник: Элгезит
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