Депутат ЖК: Нужно выносить предупреждение тем, кто оскорбляет в Сети народ и власть

«Мы не должны показывать себя другим с плохой стороны и позорить своих»

Депутат ЖК Закир Шарапов на заседании парламента заявил о том, что необходимо выносить предупреждение гражданам, которые публикуют в Сети негативную информацию, оскорбляя народ и власть.

- Сегодня правительство, Республиканский штаб и медработники делают все, что в их силах, - сказал парламентарий. - Все мы видим, как в соцсетях парень из Бишкека оскорбил наш народ и власть, потом в Оше женщина выступала, вчера в Баткене тоже был такой случай. Мы не должны показывать себя другим с плохой стороны и позорить своих. Нужно выносить предупреждение для тех, кто публикует подобное в Сеть. Прошу принять меры. Не нужно показывать свое бескультурье. Сейчас нужно искать выходы из сложившейся ситуации.

Источник: vesti.kg