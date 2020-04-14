Президент подписал указ о продлении режима ЧП до 30 апреля

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал Указ «О внесении изменений в некоторые решения Президента КР».

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года.

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и будет направлен для утверждения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Источник: Кабар