Президент подписал указ о продлении режима ЧП до 30 апреля

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал Указ «О внесении изменений в некоторые решения Президента КР».
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года.
Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и будет направлен для утверждения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
Источник: Кабар
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