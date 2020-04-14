В городе Нарын и Ат-Башинском районе Нарынской области вводится режим ЧП

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал Указ «О введении чрезвычайного положения на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области».

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в указе в частности говорится:

«Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (коронавирусная инфекция) пандемией.

В период с 18 марта по 14 апреля 2020 года на территории Кыргызской Республики были подтверждены 430 фактов заражения граждан коронавирусной инфекцией, в том числе в городе Нарын — 5, Ат-Башинском районе Нарынской области — 19.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, статьями 3, 4 и 7 конституционного Закона КР „О чрезвычайном положении“ исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и общественного порядка, а также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории КР постановляю:

Ввести чрезвычайное положение на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики на период с 08.00 часов 15 апреля 2020 года до 08.00 часов 30 апреля 2020 года.

Назначить начальника Управления внутренних дел Нарынской области Министерства внутренних дел КР Аалиева Уланбека Карыбековича комендантом города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области (далее — Комендант) на период введения чрезвычайного положения.

Образовать комендатуру на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Утвердить Положение о комендатуре города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области.

Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

10) использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и организаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

11) привлекать трудоспособных граждан для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований охраны труда и их здоровья;

12) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

13) вводить особые правила пользования связью;

14) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

15) проверять документы в местах массового скопления граждан;

16) регулировать проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и другие мероприятия);

17) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, следующие дополнительные обязанности:

— принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности;

— соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не допускать нарушений, которые могут привести к распространению коронавирусной инфекции;

— изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты;

— оказывать содействие органам государственной власти и организациям в предупреждении распространения коронавирусной инфекции;

— информировать соответствующие государственные органы об угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Коменданту принять исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области КР.

Министерству здравоохранения КР, Министерству внутренних дел КР, Государственному комитету национальной безопасности КР, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории КР.

Верховному суду КР предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области КР на период действия чрезвычайного положения.

Генеральной прокуратуре КР:

1) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом;

2) предоставить право изменять установленную законом подследственность на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

Средствам массовой информации в период введения чрезвычайного положения в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять информацию, предоставленную Комендантом.

Направить настоящий Указ в Жогорку Кенеш.

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания».