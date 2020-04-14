Аппарат президента КР рекомендует штабу и комендатурам пересмотреть формат работы со СМИ в условиях режима ЧП

Аппарат президента Кыргызстана рекомендует Республиканскому штабу и комендатурам пересмотреть формат работы со СМИ в условиях режима чрезвычайного положения.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В связи с продлением и введением режима ЧП в отдельных городах и районах страны, отдел информационной политики аппарата президента КР рекомендует Республиканскому оперативному штабу и комендатурам местностей пересмотреть формат работы со СМИ, в части их аккредитации на период чрезвычайного положения.
При этом, с учетом увеличения количества заболевших, убедительно просим представителей СМИ вести свою деятельность с соблюдением повышенных мер безопасности в условиях пандемии, не рисковать своим здоровьем.
Вместе с тем отмечаем, что онлайн-брифинги Республиканского штаба, комендатур и представителей задействованных государственных органов показали свою эффективность во время режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.
Приветствуем продолжение работы в данном направлении, что обеспечит открытость государственных структур в предоставлении оперативной информации о принимаемых мерах и текущей ситуации в условиях чрезвычайного положения.
Источник: Кабар
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