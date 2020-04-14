Ни один человек не нарушил комендантский час в Ошской области

В Ошской области прошлой ночью никто не нарушил комендантский час.

Об этом на брифинге сообщил комендант по городу Ош, Кара-Сууйскому и Ноокатским районам Ошской области – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.

Он сообщил, что это может, связано с тем, что всю ночь шел дождь. Однако, комендант предположил, что люди могли стать ответственной и перестали нарушать режим.

В целом общественно-политическая ситуация стабильная.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 20.00 часов до 07.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.

В Кыргызстане сегодня, 14 апреля, выявлено еще 11 новых случаев заражения гражданами COVID-19, Всего 430. Из них 79 случаев заражения медперсоналом. 71 гражданин вылечился и выписан из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар