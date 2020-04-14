Ни один человек не нарушил комендантский час в Ошской области

В Ошской области прошлой ночью никто не нарушил комендантский час.
Об этом на брифинге сообщил комендант по городу Ош, Кара-Сууйскому и Ноокатским районам Ошской области – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.
Он сообщил, что это может, связано с тем, что всю ночь шел дождь. Однако, комендант предположил, что люди могли стать ответственной и перестали нарушать режим.
В целом общественно-политическая ситуация стабильная.
С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час.
Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 20.00 часов до 07.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.
В Кыргызстане сегодня, 14 апреля, выявлено еще 11 новых случаев заражения гражданами COVID-19, Всего 430. Из них 79 случаев заражения медперсоналом. 71 гражданин вылечился и выписан из больниц. Пятеро скончались.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!