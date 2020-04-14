Героиня видео, которая агрессивно отреагировала на просьбу правоохранителей показать документы, арестована на 15 суток

Октябрьский районный суд столицы избрал меру пресечения для девушки, подозреваемой в хулиганстве, арест на 15 суток с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.

Об этом сообщает пресс-служба комендатуры Бишкека.

В соцсетях накануне появилось видео, на кадрах которого девушка, агрессивно реагирует на просьбу сотрудников милиции предъявить документы, нецензурно выражается и не подчиняется их требованиям.

В комендатуре столицы сообщили свою версию случившегося. 11 апреля около 17:30 сотрудники УВД Октябрьского района патрулировали улицы. На пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова они остановили неизвестную девушку, так как у нее не было медицинской маски.

«Но она начала нецензурно ругаться, не подчинялась законным требованиям сотрудника милиции, грубо нарушала общественный порядок и нормы общепринятого поведения. Одним словом, вела себя агрессивно — оказав сопротивление, она применила физическую силу в отношении сотрудника милиции», — говорится в сообщении комендатуры.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 («Хулиганство») УК КР.

В рамках настоящего следствия установлена личность задержанной. Ею оказалась гражданка К.К., 1997 года рождения. Девушка была водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

Позже Октябрьский районный суд столицы избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде ареста в СИЗО-1 сроком на 15 дней.

Источник: Элгезит