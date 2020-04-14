Человек коррупционера требует отчет по внешней помощи?

Бывший президент Алмазбек Атамбаев на протяжении шести лет стал мультимиллионером, грабя страну при помощи своего шофера, телохранителей, секретарей, завхозов, своей «правой руки и левой руки».

Его адвокат Замир Жоошев расшумелся на своей страничке в Фейсбуке, затребовав у правительства отчитаться перед народом по оказываемой международными организациями и иностранными государствами помощи в борьбе с коронавирусом.

Конечно, нужно каждую копейку использовать целесообразно. Особенно это касается внешней и внутренней материальной помощи в сегодняшнее тяжелое время. Власти и правительство прекрасно это понимают. Правительство само сообщает, что оно будет отчитываться по каждой копейке.

Здесь мы хотим сказать, что подобное требование от уст рядового гражданина прозвучало бы нормально. Но почему-то не звучит убедительно, когда эти слова говорит человек бывшего президента, грабившего страну на протяжении шести лет, построившего себе царские дворцы, вывезшего сотни миллионов долларов за границу. Прежде чем что-то требовать у других, могли бы вернуть награбленные миллионы, добившись прощения народа. Способен ли Замир Жоошев сказать эти слова Атамбаеву?

Ни считающий себя мультимиллионером Атамбаев, ни его родственники, ни его сторонники не выделили ни копейку в помощь Кыргызстану, переживающему тяжелое время. По крайней мере народ об этом не слышал.

Источник: abal.kg