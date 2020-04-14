В Италии мафиозные группировки начали оказывать помощь

Мафиозные группировки Италии занялись благотворительностью, оказывая помощь малоимущим, раздавая продукты питания.

Об этом пишут иностранные СМИ.

Они пошли на такой шаг, потому что многие люди лишились работы из-за коронавируса.

«В разных городах страны, особенно на юге мафиозные группировки доставляют необходимые продукты питания, оказывают помощь. Оставшиеся без работы люди занимались честным трудом. Ситуация повлияла на доходы мафиозных группировок, поэтому они считают своей обязанностью оказать помощь местным жителям», — пишут в СМИ.

Источник: Aryba.kg