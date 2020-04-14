ГКНБ, МВД, Минздрав и Минфин обвинили в нарушении Конституции КР

Неравнодушные граждане призывают подписать петицию в поддержку медицинских работников

Петицию в защиту медиков Кыргызстана призывают подписать неравнодушные граждане. Она опубликована на сайте Change.org.

«В свете последних событий при борьбе с пандемией коронавируса в Кыргызстане выявили грубейшие нарушения действующего законодательства, а также норм Конституции правительством КР в лице Минздрава, МВД, ГКНБ и Минфина по отношению к медицинским работникам и гражданам страны в целом», - говорится в тексте петиции.

Ее авторы призывают встать на защиту медицинских работников в борьбе против «государственного произвола и попытки искажения истинной ситуации в различных целях (минимизация выплат компенсации врачам, снятие ответственности госоргана и так далее)».

Они требуют:

1. Прозрачности в распределении грантовых/кредитных средств на борьбу с пандемией, а также выплат компенсации медработникам с участием представителей гражданского сектора и независимых СМИ.

2. Прокуратура КР должна срочно провести расследование на предмет нарушения пунктов 2 и 3 статьи 31, статей 33 и 39, а также пунктов 2 и 4 статьи 47 Конституции КР ГКНБ, Минфином и Минздравом.

3. Впоследствии Минздрав должен разработать Кодекс охраны здоровья граждан КР и медработников.

«НПА в области здравоохранения в удручающем виде, нет механизма реализации законов», - поясняют авторы петиции.

Создание петиции они объясняют тем, что министерство финансов КР допустило нарушения Закона КР «О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021-22 годы» и Закона КР «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве КР на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы» в части своевременного предоставления средств для учреждений здравоохранения и не исполнило решения Совета безопасности КР и Республиканского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции об обеспечении в полном объеме средствами защиты медицинских работников, подвергающихся риску заражения коронавирусной инфекцией.

«Кроме этого, не исполняются обязательства, принятые правительством КР при выделении средств от МВФ, - продолжают авторы. - Данные нарушения привели к тому, что медицинские учреждения не смогли своевременно и в необходимом объеме закупить защитные средства и предоставить их сотрудникам, что в отдельных учреждениях уже привело к инфицированию медицинских работников. Но несмотря на продолжающееся инфицирование медицинских работников и острую нехватку средств, нарушения по выделению средств не устранены».

Руководство Министерства здравоохранения, Фонда обязательного медицинского страхования и отдельных медицинских учреждений обвиняют в непринятии своевременных мер по пересмотру планов закупок в сторону увеличения закупок защитных средств для медицинских работников и средств для обеспечения инфекционной безопасности за счет сокращения неприоритетных закупок.

«Данная бездеятельность привела к тому, что медицинские работники не обеспечены в должной мере средствами защиты и подвержены высокому риску заражения. Поддержим людей в белых халатах, наша жизнь в их руках!» - призвали авторы петиции.

Петиция адресована президенту КР, депутатам Жогорку Кенеша, правительству КР, прокуратуре ГКНБ и Министерству здравоохранения КР.

На момент публикации ее подписали 414 человек.

Источник: vesti.kg