ГСИН: Эмилбек Кимсанов сам удивлен, что появилась информация о его избиении

В ведомстве заверили, что бывшего подчиненного Матраимова не избивали
Бывшего подчиненного замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Эмилбека Кимсанова никто не избивал. Об этом Vesti.kg сообщили в Госслужбе исполнения наказаний Кыргызстана.
В пресс-службе ведомства заверили, что информация об избиении недействительная.
- Сразу после появления информации в СМИ сотрудники ГСИН проведали подследственного, - пояснили в госслужбе. - Кимсанов отрицает его избиение и написал объяснительную. Он сам даже удивлен, что появилась такая неверная информация.
Также в ГСИН пояснили, что его адвокат может с ним встретиться, когда он будет выезжать на следственные действия.
- Мы не знаем, когда была сделана фотография, возможно, в другое время, - добавили в ведомстве. - Но адвокат может с ним встретиться на следствии.
Напомним, накануне появилась информация, что бывшего подчиненного Райымбека Матраимова Эмилбека Кимсанова избили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева. По ее словам, в камеру к Кимсанову подсадили заключенных, которые угрожают его жизни.
Источник: vesti.kg
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