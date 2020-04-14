ГСИН: Эмилбек Кимсанов сам удивлен, что появилась информация о его избиении

В ведомстве заверили, что бывшего подчиненного Матраимова не избивали

Бывшего подчиненного замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Эмилбека Кимсанова никто не избивал. Об этом Vesti.kg сообщили в Госслужбе исполнения наказаний Кыргызстана.

В пресс-службе ведомства заверили, что информация об избиении недействительная.

- Сразу после появления информации в СМИ сотрудники ГСИН проведали подследственного, - пояснили в госслужбе. - Кимсанов отрицает его избиение и написал объяснительную. Он сам даже удивлен, что появилась такая неверная информация.

Также в ГСИН пояснили, что его адвокат может с ним встретиться, когда он будет выезжать на следственные действия.

- Мы не знаем, когда была сделана фотография, возможно, в другое время, - добавили в ведомстве. - Но адвокат может с ним встретиться на следствии.

Напомним, накануне появилась информация, что бывшего подчиненного Райымбека Матраимова Эмилбека Кимсанова избили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева. По ее словам, в камеру к Кимсанову подсадили заключенных, которые угрожают его жизни.

Источник: vesti.kg