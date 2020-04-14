Она обматерила и напала на сотрудников правоохранительных органов

В Бишкеке девушка устроила скандал и обматерила милиционеров, которые остановили ее для проверки документов.

В Сети появилось видео инцидента, которое, предположительно, сняли сами милиционеры.

Гражданку задержали возле Орто-Сайского рынка накануне днем. У нее при себе не оказалось документов, удостоверяющих личность. Когда стражи порядка попросили ее пройти в отделение, девушка оказала сопротивление и напала на правоохранителей.

В порыве эмоций она также неоднократно заявила, что "все кыргызы бараны и мырки".

Напомним, ранее в Сети было обнародовано другое видео, на котором молодая девушка вышла на пробежку в Бишкеке и была крайне возмущена, когда ее остановили милиционеры.

(Осторожно! Ненормативная лексика! 18+)

Источник: vesti.kg