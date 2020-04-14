В Кыргызстане 71 пациент вылечился от коронавируса - Минздрав

В Кыргызстане всего 71 пациент вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, на 10 часов 14 апреля выписаны еще 4 пациента с диагнозом COVID-19 в Джалал-Абадской области и Ала-Букинской территориальной больницы. Последние их анализы показали отрицательный результат. Всего количество выздоровевших составляет 71 человек.
В республике на 10:00 часов 14 апреля зарегистрировано еще 11 новых случаев заражения COVID-19, всего 430.
Источник: Кабар
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