В Кыргызстане 71 пациент вылечился от коронавируса - Минздрав

В Кыргызстане всего 71 пациент вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, на 10 часов 14 апреля выписаны еще 4 пациента с диагнозом COVID-19 в Джалал-Абадской области и Ала-Букинской территориальной больницы. Последние их анализы показали отрицательный результат. Всего количество выздоровевших составляет 71 человек.

В республике на 10:00 часов 14 апреля зарегистрировано еще 11 новых случаев заражения COVID-19, всего 430.

Источник: Кабар