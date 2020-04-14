На утро 14 апреля в Кыргызстане выявлено 11 новых случаев коронавируса. Всего 430

На утро 14 апреля в Кыргызстане выявлено 11 новых случаев коронавируса.

Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, новые случаи выявлены:

Бишкек — 8

Жалал-Абадская область — 2

Чуйская область — 1

Всего на 14 апреля в стране подтверждено 430 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org