(Видео) В Бишкеке незаконно уволили врача во время ЧП

Минара Кулматова просит президента восстановить ее в должности

Бишкекский врач Минара Кулматова пожаловалась на то, что ее незаконно уволили. Видеообращение медика распространилось в Сети.

По ее словам, она является председателем профкома в ЦСМ №18.

"Я врач Минара Кулматова с 20-летним стажем работы, являюсь председателем профкома, а также заместителем председателя правкома Октябрьского района. 7 апреля текущего года меня незаконно уволил главный врач Тилек Жантайбеков, несмотря на указ о введении чрезвычайного положения. Он устроил на меня гонения, когда и так в республике было неспокойно", - заявила она.

Она пояснила, что гонения на нее начались, когда она в феврале текущего года узнала, что им не выдали законные премии.

"В феврале к нам пришла комиссия во главе с депутатом Аидой Исмаиловой. Там я узнала, что 19 апреля и 10 мая 2019 года выдавались премии врачам. Однако сотрудники об этом не знали. Главный врач выдал премии только 11 своим приближенным сотрудникам. В свою очередь они передали деньги главврачу. А что он с этими деньгами сделал, уже неизвестно. Не было коллективного собрания, подписи собирались задним числом. Когда я, председатель правкома, затронула этот вопрос, на меня начались гонения", - поведала Кулматова.

По ее словам, ранее Жантайбеков привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье.

"Своим криминальным прошлым он пугал коллектив. Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье моих родственников. Уважаемый президент, прошу вас восстановить меня в своей должности", - попросила врач.

Источник: vesti.kg