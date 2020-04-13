(Видео) Женщина устроившая скандал на блокпосту Кадамжая извинилась перед Жээнбековым и постовыми 

Она призналась, что погорячилась
Женщина устроившая скандал на блокпосту перед селом Шады Кадамжайского района Баткенской области, требуя пропустить ее извинилась. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Баткенской области.
Она извинилась перед постовыми, за то что повела себя так.
"Накануне я погорячилась и приношу свои извинения Сооронбаю Жээнбекову и постовым", - заявила она.
Источник: vesti.kg
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