(Видео) Женщина устроившая скандал на блокпосту Кадамжая извинилась перед Жээнбековым и постовыми

Она призналась, что погорячилась

Женщина устроившая скандал на блокпосту перед селом Шады Кадамжайского района Баткенской области, требуя пропустить ее извинилась. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Она извинилась перед постовыми, за то что повела себя так.

"Накануне я погорячилась и приношу свои извинения Сооронбаю Жээнбекову и постовым", - заявила она.

Источник: vesti.kg