Если Адахан Мадумаров сам превратил политику в бизнес, то всех считает подобными себе?

Власти всех государств мира, в том числе и власть Кыргызстана ради здоровья населения работают беспрерывно днем и ночью с целью остановить распространение коронавирусной эпидемии.

Ведь только страна со здоровым населением может стать сильной страной. Известно также, что на данном этапе врачи работают с риском для собственной жизни ради сохранения человеческих жизней. В результате во всех государствах мира увеличивается количество врачей, заразившихся коронавирусной болезнью.

И вот в такой ситуации лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров вместо оказания помощи государству для здоровья населения, наоборот, сидит и болтает всякую всячину.

Он говорит: «Эту болезнь превратили в политику. Бог даст, после благополучного выхода из этой болезни всплывет множество неприятностей. Благодаря этой болезни появилось два интереса. Первый – политический интерес. Некоторые государства приняли очень усиленные законы, воспользовавшись политическим интересом. После ухода коронавируса эти законы продолжат работать. Во-вторых, превратили это в деньги. Заинтересовали врачей, сказав, что борющимся с коронавирусом дополнительно выдадут большие деньги. В некоторых странах после обещания выдать очень большие деньги врачи госпитализируют даже с поносом «похоже на коронавирус», вносят в список – и обратилось в деньги. Обязанностью врачей стало не лечение и излечение человека, а получение денег с человека».

Во-первых, превращение этой болезни в политику нисколько не выгодно кыргызской власти. Напротив, приносит чрезвычайно большие убытки. Также она не приняла ужесточенных законов, воспользовавшись коронавирусом. Не смогла и дать очень большие суммы дополнительных денег врачам, как в других странах. Всего-то, учитывая их круглосуточную работу с риском для своей жизни, выплачиваются дополнительные деньги, пусть не очень большие. Поэтому Адахану мырзе было бы лучше не делать политику из трудностей, выпавших на долю народа.

Да еще бросил призыв народу "не поддавайтесь никаким запугиваниям". Следовательно, говорит «не подчиняйтесь сказанному "сидите дома" – выходите на улицу»? Еще сказал: «Говорят, такой-то человек заболел и выздоровел, пусть покажут». Народ видит, знает вылечившихся от коронавируса. Может быть, Адахан Мадумаров не хочет видеть таких.

Очевидно, Мадумаров, делающий политику из охватившей страну и народ болезни, желающий критиковать власть, и сам превративший политику в бизнес, о других тоже думает, как о себе. Весь народ знает, что в он свое время снова и снова брал у Атамбаева 100 тысяч, 50 тысяч долларов, а затем проводил политику, подстраиваясь к его позиции. Но если он сам такой, разве можно считать и других подобными себе?

Источник: Тезкабар.орг