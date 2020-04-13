Предложение Темира Сариева о продаже «Кумтора» — шпионские действия?

Зазвучали предложения о продаже «Кумтора».

Подумаем, откуда дует ветер, откуда, высунув голову, свистит змея. Я очень много писал о том, что хотя Кыргызстан достиг независимости и стал суверенным государством, мы всё ещё не можем в полной мере укрепить свою государственность. Главная причина в том, что с самого начала «криво уселись в седле», и в отсутствии понимания, что есть государство и государственность, нация и национальный интерес.

Первым президентом сделали Аскара Акаева, который интересы кыргызского государства и кыргызской нации ставил ниже интересов даже своей любовницы, на протяжении 15 лет они сидели на нашем горбу, мы позволяли не только ему, но и его жене, сыну, всяческой родне как угодно распоряжаться Кыргызстаном, распродавать, грабить национальные богатства, в итоге до сих пор не можем избавиться от укоренившейся болезни.

Если бразды правления Кыргызстаном попадут в руки знающего дело, честного человека, страна за 3 года исправится, встанет на ноги, страна обладает потенциалом за 5 лет включиться в ряды развитых стран мира. Несмотря на это, в Кыргызстане из года в год ухудшается не только экономическая ситуация, но и духовная, культурная сфера вследствие разъедающей государство коррупции, а также продажных агентов, (шпионов), которые действуют в интересах какой-либо зарубежной страны, а не Кыргызстана.

Что на самом деле преследует те, кто на предложение продать Кумтор, как будто ничего не зная, говорят: «Нет, надо продать акции»?

Замечаешь в госслужбе и вообще в политике страны, что есть такие, которые работают не на интересы Кыргызстана, а других государств. Поэтому постоянно пишу, что «государство у нас есть, но нет государственности».

Что сделал Китай, когда началась эпидемия коронавируса? Ссылаясь на болезнь, путем запугивания скупили государству акции всех известных зарубежных компаний, наподобие нашего Кумтора, которые работали на китайской территории. Когда подобные Америке крупные государства опомнились и начали осознавать, что обмануты, было уже поздно.

Затем внезапно второй, более сильный, этап коронавируса начал распространяться по миру. Что происходит в этот раз? В условиях пандемии крупные мировые компании, фирмы (большая часть которых принадлежит Америке) пришли в себя и начали скупать за ничтожные средства перспективные компании, фирмы, предприятия, крупные месторождения стран, испытывающих трудности. Например, в интернете появляется информация о подобных аферах в Италии.

По всей видимости, такие же поползновения начались и в отношении Кыргызстана. На самом деле Кыргызстану не хватит силы последовать примеру Китая и, ссылаясь на коронавирус, полностью забрать себе Кумтор (если очень постараться, то сделать можно). Но лишиться единственного имеющегося на руках крупного месторождения будет очень тяжелой потерей.

Наш азамат Темир Сариев предложил продать акции Кумтора. Из этого следует, что наиболее вероятно некие силы начали интересоваться Кумтором. Ведь внешние силы всегда загребают жар руками наших азаматов. Это не просто предложение, и на этом не остановится. Первым делом постараются впитать в сознание общества эту идею, будут проводить агитацию через «умников», один их который упомянут выше. Потом начнут давить по части средств. Бедное, слабое государство (мало этого, так еще достаточного агентов, прислуживающим загранице) может быстро согласиться.

В мире идет девальвация денег. Доллар, по всем признакам, близится к своей «кончине». Уже сейчас ясно, что после того, как мир выберется из коронавирусного кризиса, он пойдёт по иному пути развития, грядет смена лидеров, экономические связи будут другими. Я бы сказал, что неправильно начать распродавать месторождения, другие национальные богатства, поддавшись мнениям завуалированно подстегивающих к таким действиям «умников». Пока что мы не в таком бедственном положении. Нет у нас крупных процветающих заводов и фабрик, чтобы говорить, что когда выберемся из карантина, не сможем встать на ноги и будем бедствовать. Более того, погрязшие в глубоком кризисе государства наподобие нашего получают возможности выбраться из мирового коронавирусного кризиса с малыми потерями, воспользоваться ситуацией и правильно запланировать будущее, чтобы легко влиться в ряды развитых государств и исправить экономику.

Однако ни в коем разе нельзя продавать месторождения, предприятия, которые завтра будут приносить прибыль. Изучите крупные кризисы, которые происходили до этого в мире. После окончания кризиса всегда обесцениваются бумажные деньги и взлетает до небес ценность золота, серебра и другой твердой валюты. Подумаем об этом.

Чолпонбек Абыкеев, писатель

Источник: media-center.kg