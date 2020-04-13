Турсунбай Бакир уулу, депутат фракции «Ар-Намыс»: «Если Ф.Кулов не пойдет на президентство, пойду я…»

Правильно, я пошел на выборы не со своей партией, а с другой.

Турсунбай мырза, хотя вы уже более трех месяцев в депутатах, но заметных дел не видно…

- По правде говоря, полномочия по деятельности были отданы партиям, вошедшим в коалицию. Поэтому народ может предъявить спрос к ним. Большинство пришедших в Парламент депутатов сейчас без опыта. Я сравниваю их с первоклассниками, просто детьми, впервые переступившими порог класса, они же не знают, что надо сначала делать. Вот наших новых депутатов можно сравнить с этими детьми. Хотя я отношусь к оппозиционным депутатам, думаю, надо дать время сегодняшнему Правительству для работы.

- Как можно понять, что вы пошли на выборы не со своей партией «ЭрК», а с партией «Ар-Намыс»? Вы осознали, что партия «ЭрК» не пройдет на выборах?

- Правильно, я пошел на выборы не со своей партией, а с другой. У руководимой мной партии «ЭрК» большая история, она была создана еще при получении независимости Кыргызстаном 4 октября 1991 года. Она участвовала во всех выборах с того времени, только лишь в прошлом году не участвовала. Причина в том, что я находился в Малайзии когда здесь собирались построить партийное Правительство, а другие партии уже готовились к выборам. Когда я уезжал в Малайзию, передал управление нашей партией джигиту по имени Райс Алымкулов. Услышав о предстоящих выборах, я дал ему поручение типа: «Готовься к выборам, зови бизнесменов», но тот парень не выполнил его. Говоря одним словом, наша партия оказалась и морально, и материально не готова к выборам.

- И вы пошли к Кулову…

- Нет, Кулов сам позвал. И до этого я обещал подумать звавшим меня партиям. Подумал и согласился идти к Кулову.

- Если не секрет, сколько мест дал Кулов партии «ЭрК» и сколько мандатов вы получили?

- Нашей партии выдано 8 мест. А поскольку в начале списка был зарегистрирован только я один, то и получил мандат только я. Остальные стоят в очереди.

- Мне кажется, ваша схватка с Турсунбеком Акуном продлится до конца вашей жизни…

- Я уже не хотел говорить об этом. Этот человек (Турсунбек Акун) не понимает по-хорошему. Когда в 1999 году на юге начались Баткенские беспорядки, он собрался освобождать заложников, попросил у народа денег и отправился на юг. Он не смог выполнить свои обязательства, и опозорился перед людьми. Рассказать обо всем – хватит на книгу. В тот момент ситуация была очень тяжелой. Народ хорошо знает, что тогда в плен к боевикам попали не только солдаты Кыргызстана, но и японские туристы, люди во главе с генералом Анарбеком Шамкеевым. Мне пришлось дойти до Афганистана, будучи посредником, я освободил заложников. Вот с этого времени Акыйкатчы цепляется ко мне и все тут.

- Если события произошли в Баткене, зачем вы поехали в Афганистан, или эти столкновения устроили афганцы?

- Эти столкновения устроила организация «Исламское узбекское движение», лидер которой Тахир Юлдаш был в Афганистане. Я поехал туда для встречи с ним, провел переговоры, он через спутниковый телефон вышел на связь с организатором Баткенских столкновений Джумой Намангани. И так, через тяжелые переговоры мне едва удалось вывести пленников, разделив их по 2-3 человека. И Акыйкатчы, которому не удалось сделать это, мстит мне.

- Недавно, когда мы с вами связывались, вы говорили, что Турсунбек Акун «злоупотребляет должностным положением, берет деньги, он превратил Институт Омбудсмена в бизнес среду». На какие факты вы опирались, говоря такое?

- У нас полно фактов. Оказывается, он смотрит на людей, ищущих справедливости у Акыйкатчы оценивающе, если тот человек платежеспособный, то обещает помочь, просит деньги, но не помогает. А те все идут жаловаться ко мне. Приведу только один пример. У одного джигита по имени Омуралиев Алишер был свой комок среди других комков возле ЦУМа. В свое время прежний мэр Нариман Тюлеев распорядился убрать все комки для обеспечения чистоты и порядка в городе. Тогда Алишер пошел жаловаться к Акыйкатчы, который ему сказал: «Я скажу Нариману и решу твою проблему, но надо дать ему деньги». И взял у Алишера 3 тысячи долларов. Но дело не решилось. Таких примеров много. Уже никто не надеется получить справедливость у этого Акыйкатчы, который делает деньги.

- Вы будете участвовать осенью на президентских выборах?

- Пусть придет тот день, тогда посмотрим. Идя в Парламент, я говорил: «Если Ф.Кулов пойдет на президентство, я не пойду». Ну, а он сказал, что не будет участвовать в президентских выборах. Сейчас я думаю…

Источник: газета «Алиби» № 25 от 12.04.2011 / стр. 11