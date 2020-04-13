(Фото) Бывшего подчиненного Раимбека Матраимова избили в СИЗО-1

Супруга Эмилбека Кимсанова выложила его фото

Бывшего подчиненного Раимбека Матраимова, Эмилбека Кимсанова, избили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, в камеру к Кимсанову подсадили заключенных, которые угрожают его жизни.

“В три часа ночи мне сообщили на условиях анонимности о том, что моего подзащитного Э. Кимсанова избили в СИЗО -1 г. Бишкек, что к нему в камеру подсадили троих лиц, и есть прямая угроза его жизни. Я начала звонить дежурному, и на другом конце провода мне просто ответили, что никого проверить отправить не смогут, так как не рабочий день. Тогда для чего дежурит сотрудник СИЗО?! Раз государство заключило под стражу моего подзащитного, то оно автоматически несет ответственность за его жизнь и здоровье! И в данном случае дежурный должен был немедленно отреагировать на мой звонок и проверить данный факт, а не ждать наступления рабочего дня!”, - заявила адвокат.

Кроме того, пользователь Facebook Mariya Mariya выложила фото избитого Кимсанова. Она представилась его женой.

“10 апреля, когда моего мужа привезли на следственное действие, адвокат сфотографировала то, что его избили в СИЗО. Также хочу подметить, что со страниц моего мужа могут приходить различные заявления и публикации. Просьба - им не верить, так как с момента его задержания его телефон пропал и на данный момент находится не у него”, - написала она.

Напомним, Кимсанов заявил, что Раимбек Матраимов требует доставить к нему журналиста «Азаттык» Али Токтакунова «живым или мертвым». Его видеообращение опубликовал в Instagram Али Токтакунов.

Экс-таможенник показал переписку с бывшим начальником. Последний якобы требовал от подчиненного добыть личные данные журналиста и его адрес в Чехии.

Источник: vesti.kg