Боронов пояснил, почему предложено продлить в стране режим ЧП

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 предложил президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову продлить режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Он рассказал, что на сегодня цифры показывают, что заболевших коронавирусом становится больше.

«Чтобы полностью изучить, выявить всех контактировавших, нам нужно время», - сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что на сегодня работа по выявлению личностей, контактировавших с больными людьми, подходило к концу, но выявились новые случаи, что расширяет эти цифры.

Боронов подчеркнул, что поиск контактировавших с больными коронавирусом стоит на контроле Штаба.

При этом первый вице-премьер не уточнил, до какого числа предлагается продлить режим чрезвычайного положения в некоторых частях Кыргызстана.

Отметим, что с 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 20.00 часов до 07.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.

В Кыргызстане сегодня, 13 апреля, выявлено еще 42 новых случая заражения гражданами COVID-19, всего 419, из них 79 случаев заражения медперсоналом. 67 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар