Фонд Матраимова перечислил на счет по борьбе с коронавирусом 10 млн сомов

Фонд имени Исмаила Матраимова перечислил на спецсчет по борьбе с коронавирусом 10 миллионов сомов.
Об этом на своей странице в соцсетях написал депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.
«Фонд имени Исмаила Матраимова помогает в области здравоохранения медицинским оборудованием, а нуждающимся продуктами питания и масками. Видя острую необходимость во многих других медицинских изделиях и понимая, насколько сегодня медработники уязвимы перед Covid-19, на спецсчет правительства перечислено 10 миллионов сомов. Выражаем надежду, что оказанная нами помощь и средства дадут результат в борьбе с коронавирусом», — написал парламентарий.
Напомним, что ранее фонд Исмаила Матраимова передал Минздраву КР 20 тысяч экспресс-тестов и два аппарата ИВЛ. Еще 18 ИВЛ аппаратов в пути. Также в качестве гуманитарной помощи переданы 1200 тонн муки и 50 тонн растительного масла и 240 тысяч медицинских масок во все регионы КР.
«Наши врачи и другие медработники рискуя своей жизнью излечивают зараженных. 79 медработников заразились вирусом — это число показывает, как мы провалили отечественную медицину за все годы независимости.
Вместе с этим мы все наблюдаем, несмотря на высокий риск заражения, наши медики идут на бой ежедневно.
Надеюсь, правительство использует эффективно все полученные средства и примет меры по защите всего лечащего персонала Кыргызстана», — также говорится в сообщении.
Источник: Элгезит
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