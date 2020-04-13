Фонд Матраимова перечислил на счет по борьбе с коронавирусом 10 млн сомов

Фонд имени Исмаила Матраимова перечислил на спецсчет по борьбе с коронавирусом 10 миллионов сомов.

Об этом на своей странице в соцсетях написал депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.

«Фонд имени Исмаила Матраимова помогает в области здравоохранения медицинским оборудованием, а нуждающимся продуктами питания и масками. Видя острую необходимость во многих других медицинских изделиях и понимая, насколько сегодня медработники уязвимы перед Covid-19, на спецсчет правительства перечислено 10 миллионов сомов. Выражаем надежду, что оказанная нами помощь и средства дадут результат в борьбе с коронавирусом», — написал парламентарий.

Напомним, что ранее фонд Исмаила Матраимова передал Минздраву КР 20 тысяч экспресс-тестов и два аппарата ИВЛ. Еще 18 ИВЛ аппаратов в пути. Также в качестве гуманитарной помощи переданы 1200 тонн муки и 50 тонн растительного масла и 240 тысяч медицинских масок во все регионы КР.

«Наши врачи и другие медработники рискуя своей жизнью излечивают зараженных. 79 медработников заразились вирусом — это число показывает, как мы провалили отечественную медицину за все годы независимости.

Вместе с этим мы все наблюдаем, несмотря на высокий риск заражения, наши медики идут на бой ежедневно.

Надеюсь, правительство использует эффективно все полученные средства и примет меры по защите всего лечащего персонала Кыргызстана», — также говорится в сообщении.

Источник: Элгезит