Вице-премьер Боронов предложил президенту продлить режимы ЧП и ЧС 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сегодня, 13 апреля, принял первого вице-премьер-министра КР – руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбека Боронова.
Обсуждена текущая ситуация, принимаемые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и преодолению последствий от нее, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Кубатбек Боронов представил полную информацию о принимаемых оперативных мерах и планах действий на краткосрочный период.
Жээнбеков еще раз обратил особое внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты и всем необходимым медицинских работников и других лиц, непосредственно задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, отметил необходимость проведения глубокого, комплексного анализа ситуации для выработки действенных предложений по стабилизации эпидемиологической и макроэкономической ситуации в стране.
Еще раз подчеркнул, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено социально-уязвимым слоям населения, и поддержке предпринимательства.
Руководитель Республиканского оперативного штаба напомнил, что на начальном этапе из-за отсутствия реагентов многие анализы были заморожены. На сегодня результаты полностью получены, соответственно, увеличивается количество заболевших. Он подчеркнул, что исходя из графика последних недель, определенно говорить о достижении пика заболеваемости пока рано.
С учетом ежедневного роста количества заболеваемости, с учетом ситуации в мире и соседних странах Кубатбек Боронов от имени Республиканского оперативного штаба озвучил предложение о рассмотрении возможности продления режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, опираясь на анализ медицинских специалистов.
Данная мера вызвана необходимостью снижения социальных контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Вместе с этим руководитель Республиканского оперативного штаба представил информацию о мерах по поддержке социально-уязвимых граждан, временно безработных лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, медиков, сотрудников силовых и других задействованных структур.
Источник: Кабар
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