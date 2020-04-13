ОПРОС. Нужно ли после 15 апреля продлить в Кыргызстане режим ЧП ?

В Кыргызстане 15 апреля истекает срок режима чрезвычайной ситуации.

На текущей неделе Жогорку Кенеш намерен собраться во внеочередную сессию и решить вопрос о его продлении. В соседнем Казахстане режим ЧП уже продлили до 30 апреля.

В связи с этим редакция Elgezit.kg решила узнать у своих читателей, нужно ли в стране продлить режим ЧП или нет?

Нужно ли после 15 апреля продлить в Кыргызстане режим ЧП ?

Нет, никакого ЧП и карантина не нужно. Все это большие политические игры

Да, нужно потерпеть. Только так победим смертельный вирус

Да, нужно продлить, но режим нужно смягчить, продумать условия для работы предприятий и сохранения рабочих мест

Источник: Элгезит