ОПРОС. Нужно ли после 15 апреля продлить в Кыргызстане режим ЧП ?

В Кыргызстане 15 апреля истекает срок режима чрезвычайной ситуации.
На текущей неделе Жогорку Кенеш намерен собраться во внеочередную сессию и решить вопрос о его продлении. В соседнем Казахстане режим ЧП уже продлили до 30 апреля.
В связи с этим редакция Elgezit.kg решила узнать у своих читателей, нужно ли в стране продлить режим ЧП или нет?
Нужно ли после 15 апреля продлить в Кыргызстане режим ЧП ?
Нет, никакого ЧП и карантина не нужно. Все это большие политические игры
Да, нужно потерпеть. Только так победим смертельный вирус
Да, нужно продлить, но режим нужно смягчить, продумать условия для работы предприятий и сохранения рабочих мест
Источник: Элгезит
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