(Видео) «Если надо, зови Сооронбая!». В Кадамжае женщина обматерила постовых, не пропустивших ее в село

Милиционеры уже нашли «бесстрашную» гражданку и начали разбирательство
На блокпосту перед селом Шады Кадамжайского района Баткенской области женщина устроила скандал, требуя пропустить ее. Видео инцидента распространилось в Сети.
Гражданка угрожала постовым тем, что одним звонком может снять их с должности, и заявила, что никого не боится.
«Зови кого хочешь! Если надо, хоть Сооронбая зови!» , - кричала она.
пресс-службе УВД Баткенской области сообщили Vesti.kg, что уже нашли эту женщину.
- Инцидент произошел 12 апреля текущего года в 11:30 часов на блокпосту возле села Шады, - пояснили в милиции. - 34-летняя жительница села Халмион обматерила постовых и требовала пропустить в село машину, в которой она находилась.
Милиция проводит разбирательство по данному факту.
Источник: vesti.kg
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