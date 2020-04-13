(Видео) «Если надо, зови Сооронбая!». В Кадамжае женщина обматерила постовых, не пропустивших ее в село

Милиционеры уже нашли «бесстрашную» гражданку и начали разбирательство

На блокпосту перед селом Шады Кадамжайского района Баткенской области женщина устроила скандал, требуя пропустить ее. Видео инцидента распространилось в Сети.

Гражданка угрожала постовым тем, что одним звонком может снять их с должности, и заявила, что никого не боится.

«Зови кого хочешь! Если надо, хоть Сооронбая зови!» , - кричала она.

пресс-службе УВД Баткенской области сообщили Vesti.kg, что уже нашли эту женщину.

- Инцидент произошел 12 апреля текущего года в 11:30 часов на блокпосту возле села Шады, - пояснили в милиции. - 34-летняя жительница села Халмион обматерила постовых и требовала пропустить в село машину, в которой она находилась.

Милиция проводит разбирательство по данному факту.

Источник: vesti.kg