В Кыргызстане третий ребенок до 1 года заразился COVID-19

В Кыргызстане зарегистрирован третий случай заражения ребенка до 1 года COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, возраст инфицированных выглядит следующим образом: до 1 года — 3, от 2 до 15 лет — 36, от 16 до 19 лет — 12, от 20 до 35 лет — 105, от 35 до 55 лет — 157, старше 56 лет — 106.

В Кыргызстане сегодня, 13 апреля, выявлено еще 42 новых случая заражения гражданами COVID-19, всего 419, из них 79 случаев заражения медперсоналом. 67 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар