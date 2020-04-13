Зараженные коронавирусом медики: некоторые кашляют с кровью

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева поговорила с некоторыми из заболевших коронавирусной инфекцией врачами.

Об этом она сообщила в соцсетях.

По данным депутата, многие из них на дополнительных аппаратах, некоторые не могут говорить, у некоторых уже кашель с кровью.

Разговаривали со мной, и одышка была. Плакали, что они борются со смертью, им неважно уже ничего, кроме выздоровления, но то, что их очернили, что они заразились в гостях, это вызвало, конечно, слезы и обиду. Просят защитить их честное имя. Все они всю жизнь работали и очень опытные врачи», — рассказала депутат.

Аида Касымалиева напоминает, что в первые дни руководство отправило этих медиков для того, чтобы взять анализы тех, кто приехал из умры. Там они были в спецформе, но потом были вместе с другими медработниками в ординаторской, в маршрутках.

Чиновники из Минздрава, которые дали первоначальный отчет и подготовили информацию про ажы той для штаба, должны быть наказаны.

Аида Касымалиева.

«Цепочку проследить несложно. Этот вопрос досконально будет рассмотрен и в парламенте, и я официально обратилась к премьер-министру и штабу», — отметила вице-спикер ЖК.

«Между тем многие другие врачи, которые еще не заразились, обратились: врачей самих обвиняют, чтобы найти лазейку и не платить эти компенсации. Что на них идет давление, чтобы они молчали. Уважаемый Минздрав, эти вопросы просто так не останутся», — резюмировала Аида Касымалиева.

Стоит отметить, что медики страны с первых дней, когда стало известно о завозе новой смертельно опасной инфекции в Кыргызстан, жаловались на то, что нет или не хватает спецсредств, в том числе медицинских масок, респираторов, тест-систем, халатов, комбинезонов. Однако чиновники штаба и Минздрава вместо помощи запугивали их и заставляли опровергать очевидное.

Источник: 24.kg