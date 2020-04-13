(Видео) В Жалал-Абадской области автомобиль, слетевший с моста в реку, проткнуло арматурой

В городе Кара-Куль Жалал-Абадской области автомобиль слетел с моста в реку, сообщает Turmush.

Уточняется, что авария произошла 12 апреля в 17:40 на мосту в районе улиц Торокулова и Ак-Шаар. Автомашина «Мерседес Бенц» упала в реку Кара-Суу. Легковушку проткнуло арматурой.

Жители района и спикер городского кенеша Бакытбек Кыргызалиев вытащили водителя из воды и передали скорой помощи. Сообщается, что у него сломана нога.

Спикер рассказал корреспонденту Turmush о произошедшем. «Было около 17:40 часов. Я ознакомился с работой на блокпостах по улицам Бекташ, Ак-Шаар и возвращался назад. Когда проезжаешь с улицы Ак-Шаар на улицу Торокулова, там протекает река Кара-Суу. Когда проезжал там, на мосту скопилось много людей. Пошел проверить, что там происходит. Оказалось, что автомобиль «Мерседес Бенц» упал в воду. Стоящие там люди сказали, что нужна помощь. Я снял куртку и спустился к реке. К этому времени местные жители уже вытащили водителя из салона машины и положили его сверху авто. Я тоже вошел в воду. Водитель начал говорить, что у него сломана нога. Мы вытащили водителя из воды до приезда скорой помощи», — сообщил Бакытбек Кыргызалиев.

Источник: Turmush.