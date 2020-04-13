За сутки коронавирус подтвержден у 16 медиков. Всего заразились 79 медработников

В Кыргызстане на утро 13 апреля выявлено 42 новых случая коронавируса, из них 16 медиков.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев, 16 случаев выявлены:
- в Бишкеке — 9,
- в Ошской области — 4,
- в городе Ош — 2,
- в Баткенской области — 1.
Всего заразились 79 медработников.
Источник: zdorovie.akipress.org
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