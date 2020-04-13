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За сутки коронавирус подтвержден у 16 медиков. Всего заразились 79 медработников

В Кыргызстане на утро 13 апреля выявлено 42 новых случая коронавируса, из них 16 медиков. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев, 16 случаев выявлены: - в Бишкеке — 9, - в Ошской области — 4, - в городе Ош — 2, - в Баткенской области — 1. Всего заразились 79 медработников. Источник: zdorovie.akipress.org