Коронавирус: власть в Кыргызстане слабая и нерешительная

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — вспоминается легендарная пословица из известного кинофильма «Двенадцать стульев».

О ней напомнило заявление официального Бишкека по поводу возвращения граждан из-за рубежа.

Ныне в республиканском штабе в Кыргызстане сидят высокие люди из президентского аппарата, правительства и депутатов. Однако, ни один человек из них не выступил с обращением для тех, кто находится за рубежом. Штаб должен был бы сообщать информацию, сообщать ежедневно. Но нет информации, никакой. Надо было создать фонд национального спасения, как в соседнем государстве создали. Они уже собирают огромные средства для помощи, в том числе соотечественникам за границей.

9 апреля 2020 года было опубликовано официальное заявление МИД КР, в нем говорится: «В настоящее время невозможно вернуть в страну кыргызстанцев, которые пребывают в других странах». При этом государственные деятели, которые поспешили это объявить, не говорят ни слова, когда откроется воздушный путь. Так же нет ни слова о миллионах граждан, которые не имеют прямой связи с родиной. В последнее время

Посольство Кыргызстана в России при поддержки актива кыргызских диаспоральных организаций стало работать как в военное время. Но Бишкек абсолютно не хочет понимать то, что происходит сейчас с соотечественниками. Как, «Правая рука не знает, что делает левая».

Подчеркнем, что это первое официальное заявление правительства с момента начала эпидемии COVID-19. Сразу же в Москве начали обсуждать текст обращения. Многие эксперты оставили его без комментариев, как говориться «ни уму, ни сердцу». Оно было сугубо формальное и вообще давало повод думать о несостоятельности МИД КР.

Лидеры кыргызской диаспоры в РФ осудили заявление МИД КР. Вот мнение бывшего мэра Бишкека Бориса Силаева: «Правительство должно найти пути решения вопроса, обязано вывезти граждан, в первый очередь самых уязвимых граждан, так же, как Россия договаривается и вывозит своих». По мнению Силаева, правительство должно дополнительно финансировать все посольства, они свои очередь поддержат своих граждан на местах.

По словам кыргызского политолога Игоря Шестакова, правительство за годы независимости не утруждало себя помощью гражданам, которые работают за рубежом. Сегодня пришло время поддержать соотечественников, и МИД КР мог бы зафрахтовать самолет для вывоза граждан, добавил политолог.

Активисты и лидеры общественных организаций особо обеспокоены положением, в которые оказались соотечественники в России. В свою очередь, Совет Аксакалов намерен обратится в Правительство Кыргызстана о необходимости выделения финансовой поддержки соотечественников.

9 апреля 2020 года Межрегиональная общественная организация «Кыргыз биримдиги» в Москве выступила с обращением в адрес президента Кыргызстана Сооронбая Жээенбекова. В этом обращении организация просит оказать помощь, открыть авиарейсы, поскольку много граждан остались, оторванными от своих близких и родных, среди которых есть больные, беременные женщины, пожилые люди и дети разного возраста. Самое главное, лидеры обращают внимание на умерших соотечественников, которых нужно доставить на родину, и просят восстановить авиасообщение, хотя бы раз в неделю, из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Вопрос об авиасообщении встает вновь и вновь. В ночь 9 апреля в аэропорту «Шереметово» в очередной раз граждане Кыргызстане в количестве около ста человек приехали в аэропорт и пытались улететь на родину. Сотрудники посольства — сотрудники штаба, при поддержке актива диаспоры, предложили гражданам, которым некуда идти, жилое помещение с питанием. Граждане не хотели покидать аэропорт, лишь поздно ночью служба безопасности аэропорта при поддержке полиции вывели всех граждан на улицу. После этого сотрудникам штаба посольства удалось забрать граждан, тех, кому не куда было уехать.

Что ждет нас, дальше: Второй этап кризиса в среде соотечественников, работающих в России, начнется сразу после пика вируса COVID-19. Возникнет другая проблема, ближе к осени. Над этим вопросом сегодня мало кто хочет думать.

По разным прогнозам после кризиса, останется без работы примерно четверть граждан Кыргызстана, которые раньше работали в России. Это около 200 тысяч наших граждан. Они потеряют работу и заработок вследствие сокращения таких секторов экономики, как строительство, сфера услуг, общественное питание, торговля, где граждане Кыргызстана были больше всего заняты. Кризис коснется и сферы ЖКХ, остальные сектора будут потихоньку работать.

С этой массой безработных надо будет что-то делать. Надо создавать кадровые агентства для устройства на работу граждан Кыргызстана. Думаю, что этим делом займутся сотрудники представительства ГСМ в России. Это нужно сделать, поскольку от этого зависит приток денег в Кыргызстан из России.

За январь-феввраль 2020 года поступило по данные нацбанка Кыргызстана 313,6 млн. долларов, в том числе в феврале 165,1 млн. долларов. Это больше на 16,6 млн., чем в январе 2020 года, но на 14,3 млн. долларом меньше, чем в феврале 2019 года и на 49,8 млн. долларов меньше, чем в декабре 2019 года.

Денег становится меньше уже сейчас, а кризис только разгорается.

Так что это не только проблемы соотечественников в России, о которых многие предпочитают помалкивать. Это проблемы, которые затронут всех и каждого: каждую семью в Кыргызстане, каждый бизнес, мелкий и крупный, и затронут государственный бюджет. Никто от этих проблем не останется в стороне.

Нужно действовать решительно, а власть сидит и оставляет обращения граждан без внимания. Уже встает вопрос о том, почему? Власти показали себя, по крайней мере, слабыми, и нерешительными, бросив своих граждан в России на произвол судьбы.

Асилбек Эгембердиев, Москва

Источник: kginfo.ru