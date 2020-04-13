В КР выявлены 42 новых случая COVID-19. Всего 419

На 13 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 42 новых подтвержденных случая СOVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его данным, среди 38 новых случаев 25 женщин, 13 мужчин.
Из них:
Бишкек – 10,
Чуйской область – 6,
Ошская область – 9,
г.Ош – 5,
Джалал-Абадская область – 2,
Нарынская область – 9,
Баткенская область – 1.
Так, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 419.
Из них:
Джалал-Абадская область – 91,
Ошская область – 128,
Чуйская область – 27 ,
Баткенская область – 5,
г.Ош – 59,
г.Бишкек – 69,
Нарынская область – 34,
Иссык-Кульская область – 6.
Источник: Кабар
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