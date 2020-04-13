В КР выявлены 42 новых случая COVID-19. Всего 419

На 13 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 42 новых подтвержденных случая СOVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, среди 38 новых случаев 25 женщин, 13 мужчин.

Из них:

Бишкек – 10,

Чуйской область – 6,

Ошская область – 9,

г.Ош – 5,

Джалал-Абадская область – 2,

Нарынская область – 9,

Баткенская область – 1.

Так, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 419.

Из них:

Джалал-Абадская область – 91,

Ошская область – 128,

Чуйская область – 27 ,

Баткенская область – 5,

г.Ош – 59,

г.Бишкек – 69,

Нарынская область – 34,

Иссык-Кульская область – 6.

Источник: Кабар