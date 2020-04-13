За сутки в КР за нарушение комендантского часа доставлены в ОВД 88 нарушителей

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2472 нарушителя.

На 13 апреля 2020 года за нарушение комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 88 нарушителей.

Из них в городе Бишкек - 56,

в г.Ош – 16,

в г.Жалал-Абад – 10,

в Сузакском районе - 5,

в Кара-Сууйском районе – 1.

в Ноокатском районе нарушители не зарегистрированы.

Кроме этого, 3 автомашины доставлены на штрафстоянку.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2472 нарушителя.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность. Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.

Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.

Источник: Кабар