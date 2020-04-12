Как в Кыргызстане медработники заражаются коронавирусом. Наглядный пример...

Бишкек, “Саясат.kg”. Министру здравоохранения КР С.Абдикаримову на заметку...

Сводки по коронавирусу сегодня напоминают времена Второй мировой войны. К большому сожалению, COVID-19 добралась и до наших медработников, и с каждым днем число зараженных медсестер, врачей увеличивается. Ведь они стучали в барабаны, говоря об отсутствии элементарных защитных принадлежностей. Вместо того, чтобы прислушаться к зову общественности, спецслужбы чинили охоту на так называемых распространителей “фейковой” информации.

“К сожалению, почти все эти сообщения поступают анонимно, потому что чиновники запрещают врачам и медсестрам публично рассказывать об отсутствии нормальных условий труда под угрозой увольнения. Более того, в отношении врачей и их родственников начинаются преследования со стороны сотрудников ГКНБ и МВД, в некоторых случаях их заставляют давать опровержения и приносить извинения народу якобы за распространение недостоверной информации. В результате подобной государственной политики по отношению к системе здравоохранения многие врачи и медсестры заразились коронавирусом”,- сказала в письме на имя президента КР директор правовой клиники “Адилет” Чолпон Джакупова. Трудно не соглашаться с известной правозащитницей.

В редакцию в условиях анонимностью и с зовом помощи на днях обратились медработники ГКБ №6 г.Бишкек.

В обращении к главе Минздрава говорится о том, что 31 марта 2020 г. в ГКБ №6 поступил больной Тыналиев Марсбек 55 лет, помощник эпидемиолога санэпидемстанции г. Бишкек с жалобами на кашель, повышение температуры тела. Дежурный врач Эмильбек кызы Айгерим приняла его с диагнозом пневмония.

“Об этом было сообщено главному врачу Мукамбетовой Э.А и эпидемиологу Рыскуловой Айнагул Байсаловне, которые разрешили госпитализировать больного в отделение пульмонологии, несмотря на эпидемиологический анамнез: он постоянно присутствовал при заборе анализов у лиц контактировавших с носителями COVID-19. 1 апреля после повторной консультации с Рыскуловой А.Б его перевели в инфекционную больницу г.Бишкек. Никаких профилактических мероприятий среди медперсонала ГКБ №6 не проводилась. 8 апреля пришли эпидемиологи и взяли анализ у контактировавших с Тыналиевым медработников (3 врача и 2 медсестры) и их отпустили на домашнюю обсервацию, так как у Тыналиева М. оказался положительный анализ, его состояние ухудшилось и его перевели в реанимационное отделение. Весь ужас в том, что все это делалось тайно от всех сотрудников больницы. На вопросы медсестер главная медсестра больницы отвечала: ничего не бойтесь, с вами ничего не случится. Мы позвонили в горячую линию Минздрава, они обещали разобраться с этим, но до сих пор никакого ответа. У нас семьи, маленькие дети, мы боимся за свое здоровье. Где забота о защите медработников? В официальных сведениях уже звучит информация о заразившемся работнике ЦГСН. Просим Вас защитить нас”- отметили медработники.

Надеемся, что компетентные органы проведут тщательное расследование этого случая и помогут медработникам. В этот раз может обойдетесь без “охоты на ведьм”?