За сутки выписаны 10 человек, у которых был коронавирус. Всего выздоровело 54 человека

За минувшие сутки из больниц были выписаны 10 человек, у которых был коронавирус.

Об этом 12 апреля на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, их результаты были чистыми: 5 выписались из медучреждений в Ошской области, 5 в Жалал-Абадской области.

Общее количество выздоровевших составило 54.

Источник: zdorovie.akipress.org