В Кыргызстане выявлено еще 38 новых случаев COVID-19. Всего 377

В Кыргызстане на 10:00 часов 12 апреля зарегистрировано еще 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его данным, среди них 25 женщин, 13 мужчин. Они выявлены в г.Бишкек – 5, Чуйской области – 3, Ошской области – 3, г.Ош – 12, Иссык-Кульской области – 2, Нарынской области – 13.

Так, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 377.

Из них:

Джалал-Абадская область – 89

Ошская область – 119

Чуйская область – 21

Баткенская область – 4

г.Ош – 54

г.Бишкек – 59

Нарынская область – 25

Иссык-Кульская область – 6

Источник: Кабар