В Кыргызстане выявлено еще 38 новых случаев COVID-19. Всего 377

В Кыргызстане на 10:00 часов 12 апреля зарегистрировано еще 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.
По его данным, среди них 25 женщин, 13 мужчин. Они выявлены в г.Бишкек – 5, Чуйской области – 3, Ошской области – 3, г.Ош – 12, Иссык-Кульской области – 2, Нарынской области – 13.
Так, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 377.
Из них:
Джалал-Абадская область – 89
Ошская область – 119
Чуйская область – 21
Баткенская область – 4
г.Ош – 54
г.Бишкек – 59
Нарынская область – 25
Иссык-Кульская область – 6
Источник: Кабар
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