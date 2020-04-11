Эксперт аппарата президента подозревается в избиении своей жены

Эксперт аппарата президента КР С.Т. задержан по подозрению в избиении своей супруги.

Об этом редакции Reporter.kg стало известно из собственных источников.

Известно, что мужчину задержали накануне, 10 апреля, и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Пресс-служба комендатуры, как и сам комендант Алмаз Орозалиев, недоступны для комментариев.

Источник: Reporter.kg