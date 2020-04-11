В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом – Минздрав

В Кыргызстане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 12 человек - медицинские работники.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, из них 8 медиков в городе Бишкек, Нарынская область - 1, Ошская область – 3. Всего количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 51 человек.

Всего по стране зарегистрировано 339 случаев COVID-19. Пятеро скончались.

Источник: Кабар