В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом – Минздрав

В Кыргызстане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 12 человек - медицинские работники.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.
По его словам, из них 8 медиков в городе Бишкек, Нарынская область - 1, Ошская область – 3. Всего количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 51 человек.
Всего по стране зарегистрировано 339 случаев COVID-19. Пятеро скончались.
Источник: Кабар
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