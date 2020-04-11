За сутки выписаны 5 человек, у которых был коронавирус. Всего выздоровело 44 человека

За минувшие сутки из больниц были выписаны 5 человек, у которых был коронавирус.

Об этом на брифинге 11 апреля сказал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, из них из медицинского учреждения в Ошской области выписался один человек, в городе Жалал-Абад – 3, в Бишкеке – 1.

Общее количество выздоровевших составило 44.

Источни: zdorovie.akipress.org