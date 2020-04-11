В Кыргызстане выявлен еще 41 новый случай с диагнозом COVID-19. Всего 339

В Кыргызстане на 10:00 часов 11 апреля зарегистрирован еще 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.
Таким образом, случаев заражения гражданами COVID-19 в стране достигло 339. Из них в Джалал-Абадской области – 89 (Сузакский район- 74, Ала-Букинский район – 8, г.Джалал-Абад – 4, Аксыйский район – 2, г. Кара-Куль – 1); Ошской области – 116 (Ноокатский район – 91, Кара-Суйский район – 20, Узгенский район – 5», Баткенской области – 4 (г. Кызыл-Кыя - 2, Баткенский район-2); Нарынской области -12, (г. Нарын – 5, Ат-Башинский район – 3, Кочкорский район – 1, Жумгальский район – 3); Чуйской области – 18 (Аламединский район – 6, Московский район – 1, Сокулукский район – 3, Кеминский район – 7,г. Токмок – 1); Иссык-Кульской области – 4 (Тюпский район – 2, Ак-Суйский район – 1,г. Каракол – 1), в городах Ош – 42 и Бишкек – 54.
По его данным, по стране за сутки из стационаров выписаны еще 5 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего уже на сегодняшний день 44 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!