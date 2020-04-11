В Кыргызстане прошлой ночью комендантский час нарушили 85 человек – МВД

На 11 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории г. Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 в территориальные ОВД доставлены 85 нарушителей.

Как сообщает пресс-служба МВД, из них: в городе Бишкек – 57, в г.Ош – 7, в г.Джалал-Абад – 14, по Сузакскому району - 4, по Кара-Сууйском району – 3. В Ноокатском районе нарушителей комендантского часа не зарегистрированы.

Кроме того, на штрафстоянки были доставлены 10 автомашин.

Отмечается, что всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2 тыс. 327 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

«В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность. Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону», - говорится в сообщении.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.

Источник: Кабар