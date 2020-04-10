Две бригады врачей отправились в Нарын и Ош на помощь коллегам

Сегодня еще две бригады высококвалифицированных медработников из Бишкека выехали в Нарынскую и Ошскую области республики.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Медики-добровольцы, среди которых инфекционисты, эпидемиологи, педиатры и семейные врачи, будут оставаться в областях и исполнять свою службу до прояснения ситуации с Covid-19 в Кыргызстане.

Отметим, по приказу Министерства здравоохранения КР для расследования внутрибольничного заражения Covid-19 среди медицинских работников в город Ош и Ошскую область было решено отправить ведущих специалистов инфекционного контроля.

Как отметил замминистра Нурболот Усенбаев, на плечах эпидемиологов лежит большая ответственность, благодаря которым удастся оперативно разработать инструкции для дальнейших действий.

«Мы надеемся, вы окажете нам большую помощь как в расследовании, так и повышении морального духа коллег, находящихся в эпицентре ситуации. Если у вас возникнут вопросы или сложности, задействован Оперативный штаб Министерства здравоохранения, куда вы можете всегда обратиться. Мы ждем от вас хороших новостей по приезду. Хорошей вам дороги», - сказал он.

Каждый медработник обеспечен необходимыми средствами защиты. Также они везут с собой защитные костюмы, маски, перчатки и другие изделия медицинского назначения.

Источник: Кабар