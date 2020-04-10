На заседании ССТГ Президент С. Жээнбеков предложил создать единую виртуальную базу лекарственных препаратов, чтобы ускорить борьбу с опасными заболеваниями

Вместе с этим указал на верность дачи поручения Секретариату Тюркского Совета о создании единой онлайн-платформы.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции внес ряд предложений по консолидации усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

Глава государства отметил, что закрытие границ негативно отразилось на обеспечении населения и медиков защитными средствами.

«Ограничения на границах создают сложности для своевременного выполнения государством своих социальных обязательств. По прогнозам, из-за последствий пандемии доходная часть нашего бюджета может уменьшиться на 20 процентов. В этой связи, предлагаю уменьшить барьеры на границах для поставок гуманитарных грузов, обеспечения населения повседневными товарами, лекарствами и медицинским оборудованием. Необходимо обменяться списками товаров продовольственной безопасности, на основе которых нужно разработать единый реестр товаров Тюркского Совета. Нужно утвердить алгоритм оперативного обмена информацией о переходе грузового транспорта через границы и о возникающих проблемах», — подчеркнул Президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость разработки механизмов снижения цен по экспорту вышеобозначенных товаров между странами-членами Организации, облегчения механизмов административных и таможенных пошлин при их доставке и создания Антикризисного фонда Тюркского Совета.

Вместе с этим указал на верность дачи поручения Секретариату Тюркского Совета о создании единой онлайн-платформы.

«В рамках данной платформы, в целях борьбы с различными опасными заболеваниями, предлагается создать единую виртуальную базу лекарственных препаратов. Онлайн-платформа ускорит процесс своевременной проверки наших граждан, прибывающих из других стран, а также выявления зараженных и контактировавших с ними лиц. Послужит основой для организации видеоконференции наших министров здравоохранения с целью обмена информацией и опытом, а также совместного противодействия заболеванию», — подчеркнул Глава государства.

Кроме того, добавил, что в настоящее время многие граждане стран Совета из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом не могут вернуться из-за рубежа.

«Есть угроза того, что многие наши соотечественники, работающие на территории стран-участниц Организации, останутся без работы из-за последствий этой инфекции. В связи с этим, я хотел бы попросить вас оказать всестороннюю помощь гражданам Кыргызской Республики, оказавшихся в сложной ситуации, и предоставить им миграционные льготы. В свою очередь, заявляю, что Кыргызстан готов на своей территории оказать поддержку гражданам стран-членов Организации, нуждающихся в помощи», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность в том, что вышеозвученные предложения кыргызской стороны соответствуют духу братских отношений и найдут поддержку. Добавил, что у стран-членов Совета есть все возможности для совместного успешного преодоления предстоящих сложностей при условии эффективного использования потенциала Организации.

Глава государства подчеркнул, что главы государств-членов Тюркского Совета, поддерживая друг друга и совместными действиями быстрее достигнут успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выразил благодарность руководству государств-членов Тюркского Совета — Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции за оказанную поддержку в текущей ситуации.

Он добавил, что распространение коронавирусной инфекции в мире и затяжной характер сложившейся ситуации обуславливают создание множества рисков.

«Сегодня мы сталкиваемся со множеством проблем в социальной, торгово-экономической и миграционной сферах. Нам необходимы совместные действия для предотвращения дальнейшего распространения болезни на территории наших стран. Тесное сотрудничество и совместная борьба очень важны в это непростое время. Как гласит кыргызская народная мудрость: «чогуу көтөргөн жүк — жеңил болот («общими усилиями, ноша станет легче»)», — заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Источник: media-center.kg