(Видео) В Бишкеке милиционеры сняли на видео вызывающее поведение девушки, которая вышла на пробежку

Гражданку возмутило, что стражи порядка мешают ей свободно передвигаться по городу

Режим ЧП в Бишкеке, Оше и некоторых селах действует уже несколько недель. Гражданам ежедневно напоминают о правилах поведения в такой период, однако по-прежнему находятся люди, для которых введенные ограничения становятся откровением. Так, в распоряжение редакции Vesti.kg попало видео, героиней которого стала бишкекчанка, нарушившая режим Чрезвычайного положения.

Судя по видео, съемку ведет сотрудник правоохранительных органов. У девушки нет при себе ни удостоверения личности, ни маршрутного лица. В ответ на законные требования милиционеров гражданка ведет себя вызывающе, объясняет, что всего лишь вышла на пробежку, и отказывается пройти в отделение милиции.

Видео, предположительно, было снято на улице Боконбаева.

Источник: vesti.kg