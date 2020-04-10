(Видео) В Бишкеке милиционеры сняли на видео вызывающее поведение девушки, которая вышла на пробежку 

Гражданку возмутило, что стражи порядка мешают ей свободно передвигаться по городу
Режим ЧП в Бишкеке, Оше и некоторых селах действует уже несколько недель. Гражданам ежедневно напоминают о правилах поведения в такой период, однако по-прежнему находятся люди, для которых введенные ограничения становятся откровением. Так, в распоряжение редакции Vesti.kg попало видео, героиней которого стала бишкекчанка, нарушившая режим Чрезвычайного положения.
Судя по видео, съемку ведет сотрудник правоохранительных органов. У девушки нет при себе ни удостоверения личности, ни маршрутного лица. В ответ на законные требования милиционеров гражданка ведет себя вызывающе, объясняет, что всего лишь вышла на пробежку, и отказывается пройти в отделение милиции.
Видео, предположительно, было снято на улице Боконбаева.
Источник: vesti.kg
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