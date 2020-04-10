(Видео) «Маратик» из команды КВН «Азия Микс» задержан во время комендантского часа

Марат Джаналиев объяснил, что развозил продукты питания нуждающимся и не успел вернуться домой

Участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джаналиев («Маратик») задержан милицией за несоблюдение комендантского часа.Соответствующее видео опубликовано на странице коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева в Facebook .

Сам Марат Джаналиев рассказал Vesti.kg, почему опоздал домой. По его словам, он занимался закупкой и распределением продуктов питания для нуждающихся.

- Нас было семь человек, часть занималась закупкой продуктов, другая часть распределением, - пояснил он. - Нам необходимо было разгрузить машину, так как нужно было подготовить пакеты для нуждающихся. Поэтому мы задержались. Нам выписали штраф.

Джаналиев также поведал, что Общественный фонд «Ильшат» совместно с благотворительным фондом «Садака Джария» уже помогли 2600 семьям по Кыргызстану.

- В день мы развозим примерно 400 пакетов с продуктами для нуждающихся, - отметил он.

Источник: vesti.kg