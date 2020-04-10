Определены размеры компенсаций медикам в случае заражения или смерти от COVID-19

Размер компенсации медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей составляет 200 тыс. сомов, размер компенсации семье в случае смерти определён в 1 млн сомов.

Об этом в ходе заседания Республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба правительства.

Было отмечено, что в настоящее время осуществляются компенсационные выплаты врачам и медицинскому персоналу. Профильным органам поручено своевременно и в полном объеме выплатить финансовые средства.

Кубатбек Боронов подчеркнул, что на специально разработанной онлайн платформе www.help.covid.kg представлена информация о поступлениях финансовых средств на специальные счета по борьбе с коронавирусной инфекцией и их дальнейшее использование; информация о поступающей гуманитарной помощи Министерству здравоохранения, Министерству труда и социального развития, а также поступление финансовых средств на счета для поддержки социально уязвимых слоев населения.

«Созданы специальные комиссии по распределению добровольных пожертвований и гуманитарной помощи, в которые вошли депутаты Жогорку Кенеша, представители госорганов и гражданского общества. Мы обеспечим прозрачное и целевое распределение поступающих средств», - сказал он.

Одним из основных вопросов на повестке дня заседания стал вопрос обеспечения медиков защитными костюмами и средствами индивидуальной защиты. Проводится детальное изучение этого вопроса с целью объективного расследования количества полученных средств защиты и фактической обеспеченности ими медиков с учетом высказываемых заявлений о недостаточности или отсутствии указанных средств.

«Складывающая картина не может не вызывать недовольство как со стороны штаба, так и со стороны гражданского общества. Мы проведем тщательное расследование этого вопроса и проконтролируем, чтобы каждый врач, работающий в зоне риска, был обеспечен защитными средствами», - сказал первый вице-премьер-министр.

На заседании заслушана информация Министерства здравоохранения, а также полномочных представителей Правительства в областях о проводимой работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике.

Профильным службам в регионах поручено усилить предоставление адресной социальной помощи, усилить работу по своевременной доставке пенсий на дом.

Комендатуре столицы поручено усилить работу по выдаче электронных пропусков для разрешенных видов деятельности и рассмотреть вопрос подключения в электронную систему выдачи пропусков транспортировку сотрудников банков, услуг мобильной связи, частных медицинских учреждений, интернет провайдеров.

Также необходимо проконтролировать беспрепятственное передвижение транспорта с товарами первой необходимости и задействованных в весенне-полевых работах через населенные пункты, где организованы карантинные посты, а также между районами и областями страны.

Министерству внутренних дел поручено усилить работу по соблюдению гражданами домашнего карантина.

Источник: Кабар